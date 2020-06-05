На Львівщині карантин продовжили до 12 червня



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Карантин на Львівщині продовжили ще на тиждень

Продовження карантину на Львівіщині зумовлене високими показниками захворюваності на коронавірус

Сьогодні на позачерговому засіданні Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення продовжити карантин на території Львівщини до 12 червня. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. «За попередню добу, як і усі попередні, найбільші показники захворюваності показує саме Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться. Я переконаний, що в цій ситуації нашим пріоритетом має бути життя і здоров’я мешканців Львівщини. Останнім часом спостерігається масове недотримання карантину серед людей, саме це і стає причиною погіршення епідеміологічної ситуації. Вкотре прошу не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил гігієни та враховувати карантинні заходи», – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відзначається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

«Ми маємо заповненість ліжок – майже 23%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення - 27. Загальний показник інцидентності 16 (по м. Львову 32,1, по області 10,2 ) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області», - розповів Орест Чемерис.

Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише за двома. Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня.

Окрім того, комісія дозволила госпіталізацію призовників, за скеруванням лікарської комісії з метою забезпечення призову, а також перевезення легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Нагадаємо, на Львівщині 5 червня підтверджено 1988 випадків інфікування коронавірусом, з них 66 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 460 ПЛР-тестів, з яких 73 – позитивні (з них – 42 це мешканці Львова).Попередньої доби було виявлено 85 нових випадків Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.