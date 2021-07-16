Комаровський розповів про небезпечний стан при спеці: симптоми

Комаровський розповів про стани при спеці, які можуть сигналізувати про небезпеку

Медик звернув увагу на деякі ознаки, які свідчать про загрозу отримати тепловий удар

Сильна спека може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, викликати тепловий удар, призвести до опіків, а іноді аномально високі температури можуть загрожувати життю людини.

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про стани при спеці, які можуть сигналізувати про небезпеку.

Медик звернув увагу на деякі ознаки, які свідчать про загрозу отримати тепловий удар, що представляє досить серйозну небезпеку під час спеки.

Які симптоми сигналізують про небезпеку:

почервоніння шкіри;

нудота, блювота;

прискорене серцебиття;

слабкість;

тремтіння;

головний біль.

Як захиститися від теплового удару, профілактика:

краще носити одяг з довгими рукавами та головний убір

не варто вживати алкоголь;

отрібно багато пити - в спеку організм втрачає більше рідини, відбувається зневоднення;

намагайтеся виключити прогулянки з 10:00 по 16:00 – цей період вважається піком спеки;

відмовтеся від темного одягу – найкращим у спеку вважають легкий вільний одяг світлих тонів, бажано з натуральних тканин, щоб тіло дихало.

Раніше Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.

«Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якої мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно – це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК – вакцина», – сказав Комаровський.

Також Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.