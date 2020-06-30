Коронавірус на Рівненщині: кількість інфікованих перевищала 3700 графіка



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Наразі у Рівненській області зафіксовано 3712 випадків захворювання на коронавірус

Вік хворих від дев’яти місяців до 72 років

Станом на вечір 29 червня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на Covid-19. Вік хворих від дев’яти місяців до 72 років.

Про це повідомив у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

«Таким чином у Рівненській області наразі маємо 3712 випадків захворювання на коронавірус. В області уже 70 летальних випадків спричинені Covid-19. Подолали хворобу 1769 жителів області», – відзвітував чиновник.

Він також додав, що в роботі лабораторій області залишається 122 зразки на коронавірус.

До слова, Чернівецькій області в понеділок виявили ще 56 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

До слова, за добу 28 червня в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147

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