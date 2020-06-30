  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Коронавірус на Рівненщині: кількість інфікованих перевищала 3700

    графіка
    • Розсилка
    <p>Наразі у Рівненській області зафіксовано 3712 випадків захворювання на коронавірус</p> - Коронавірус на Рівненщині: кількість інфікованих перевищала 3700

    Наразі у Рівненській області зафіксовано 3712 випадків захворювання на коронавірус

    Вік хворих від дев’яти місяців до 72 років

    Станом на вечір 29 червня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на Covid-19. Вік хворих від дев’яти місяців до 72 років.

    Про це повідомив у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

    «Таким чином у Рівненській області наразі маємо 3712 випадків захворювання на коронавірус. В області уже 70 летальних випадків спричинені Covid-19. Подолали хворобу 1769 жителів області», – відзвітував чиновник.

    54_08

    Він також додав, що в роботі лабораторій області залишається 122 зразки на коронавірус.

    До слова, Чернівецькій області в понеділок виявили ще 56 хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

    До слова, за добу 28 червня в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      43628
    • Хворіють
      23454
    • Одужали
      19027
    • Померли
      1147

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

     Читайте також:
    здоров'я медицина Рівненщина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ