На Рівненщині підтвердили понад 70 нових випадків Covid-19, одна жінка померла



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У Рівненській області всього підтвердили 2692 випадки коронавірусу, 53 з них - летальні

Вік хворих від 10 до 68 років

У Рівненській області станом на вечір четверга, 18 червня підтвердили 73 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook.

За його словами, вік хворих від 10 до 68 років. Також померла 55-річна жителька з міста Вараш. Одужало протягом дня в регіоні 79 людей.

Таким чином у Рівненській області всього підтвердили 2692 випадки коронавірусу, 53 з них - летальні.

До слова, у Рівному 92-річна бабуся одужала від коронавірусу.

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.