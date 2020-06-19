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    Здоров'я

    На Рівненщині підтвердили понад 70 нових випадків Covid-19, одна жінка померла

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    У Рівненській області всього підтвердили 2692 випадки коронавірусу, 53 з них - летальні - На Рівненщині підтвердили понад 70 нових випадків Covid-19, одна жінка померла
    У Рівненській області всього підтвердили 2692 випадки коронавірусу, 53 з них - летальні

    Вік хворих від 10 до 68 років

    У Рівненській області станом на вечір четверга, 18 червня підтвердили 73 нових випадки коронавірусу.

    Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook.

    За його словами, вік хворих від 10 до 68 років. Також померла 55-річна жителька з міста Вараш. Одужало протягом дня в регіоні 79 людей.

    Таким чином у Рівненській області всього підтвердили 2692 випадки коронавірусу, 53 з них - летальні.

    До слова, у Рівному 92-річна бабуся одужала від коронавірусу.

    Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758).  Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.

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