На Рівненщині підтвердили понад 70 нових випадків Covid-19, одна жінка померла
Вік хворих від 10 до 68 років
У Рівненській області станом на вечір четверга, 18 червня підтвердили 73 нових випадки коронавірусу.
Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook.
За його словами, вік хворих від 10 до 68 років. Також померла 55-річна жителька з міста Вараш. Одужало протягом дня в регіоні 79 людей.
Таким чином у Рівненській області всього підтвердили 2692 випадки коронавірусу, 53 з них - летальні.
До слова, у Рівному 92-річна бабуся одужала від коронавірусу.
Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.
-
Всього34063
-
Хворіють17650
-
Одужали15447
-
Померли966
Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.