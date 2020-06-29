Медики назвали небезпеку вимірювання температури при перевірці на Covid-19



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За словами експертів, вимірювання температури в аеропортах може привести до швидких темпів поширення інфекції

Використання масового дистанційного вимірювання температури для виявлення Covid-19 не має великої цінності, стверджують фахівці

Фахівці в галузі медицини назвали масове безконтактне вимірювання температури в аеропортах неефективним способом перевірки на коронавірус.

Про це повідомляє Daily Express.

За словами експертів організації Caircraft, такий метод діагностики небезпечний тим, що не дає точних результатів і може привести до швидких темпів поширення інфекції. Як запевнили фахівці, підвищену температуру мають деякі жінки в період менструації, пацієнти з рідкісною формою артриту або навіть ті, хто приймають певні ліки.

У той же час, уточнили медики, реальні переносники коронавірусної інфекції можуть не проявляти жодних симптомів і заразити інших пасажирів.

«Використання масового дистанційного вимірювання температури для виявлення Covid-19 не має великої цінності. Спроба отримати точні свідчення при перевірці рухомих пасажирів і кількох людей одночасно може майже напевно привести до неправильних результатів і пропуску заражених туристів», - підкреслив лікар Джонатан Сакьє.

Він також додав, що найнадійніший спосіб перевірки мандрівників - впровадження експрес ПЛР-тестування в аеропортах.

До слова, вчені розкрили схожість коронавірусу з раком.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

Як відомо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

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