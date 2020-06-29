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    У світі

    Медики назвали небезпеку вимірювання температури при перевірці на Covid-19

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    <p>За словами експертів, вимірювання температури в аеропортах може привести до швидких темпів поширення інфекції</p> - Медики назвали небезпеку вимірювання температури при перевірці на Covid-19

    За словами експертів, вимірювання температури в аеропортах може привести до швидких темпів поширення інфекції

    Використання масового дистанційного вимірювання температури для виявлення Covid-19 не має великої цінності, стверджують фахівці

    Фахівці в галузі медицини назвали масове безконтактне вимірювання температури в аеропортах неефективним способом перевірки на коронавірус.

    Про це повідомляє Daily Express.

    За словами експертів організації Caircraft, такий метод діагностики небезпечний тим, що не дає точних результатів і може привести до швидких темпів поширення інфекції. Як запевнили фахівці, підвищену температуру мають деякі жінки в період менструації, пацієнти з рідкісною формою артриту або навіть ті, хто приймають певні ліки.

    У той же час, уточнили медики, реальні переносники коронавірусної інфекції можуть не проявляти жодних симптомів і заразити інших пасажирів.

    «Використання масового дистанційного вимірювання температури для виявлення Covid-19 не має великої цінності. Спроба отримати точні свідчення при перевірці рухомих пасажирів і кількох людей одночасно може майже напевно привести до неправильних результатів і пропуску заражених туристів», - підкреслив лікар Джонатан Сакьє.

    Він також додав, що найнадійніший спосіб перевірки мандрівників - впровадження експрес ПЛР-тестування в аеропортах.

    До слова, вчені розкрили схожість коронавірусу з раком.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

    Як відомо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      43628
    • Хворіють
      23454
    • Одужали
      19027
    • Померли
      1147

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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