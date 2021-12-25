Коронавірус навчився ухилятись від антитіл – американські науковці

Коли вірус Sars-Cov-2 поширюється клітинами, антитіла менш ефективні

Американські вчені з університету штату Огайо виявили підпільний шлях поширення коронавірусу. Про це йдеться на сайті навчального закладу.

За словами медиків, Sars-Cov-2 навчився ухилятись від антитіл. Для інфікування організму він спочатку обмежує вивільнення вірусних частинок, залишається всередині клітинних стінок і поширюється між клітинами.

«Це підпільна форма передачі. Коронавірус може ефективно поширюватися від клітини до клітини, тому що імунітет господаря практично не блокує його», – уточнив вірусолог Шан-Лу Лю.

Лікарі дійшли висновку, що коли вірус поширюється клітинами, антитіла менш ефективні.

Медики також вважають, що Sars-Cov-2 у порівнянні з Sars-Cov, що спричинив спалах атипової пневмонії в 2003 році, може ініціювати злиття з клітинною мембраною-мішенню.

«Це сильніше злиття було пов'язане з посиленою передачею вірусу від клітини до клітини», – пояснили вчені.

До слова, в Італії вперше з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу за добу перевищила 50 тис.

Нагадаємо, професорка політики в галузі охорони здоров'я та управління Університету Джорджа Вашингтона Ліана Вень попередила про марність тканинних масок проти «Омікрон»-штаму коронавірусу та порадила носити хірургічні для забезпечення захисту від нового різновиду патогену.

Зазначимо, майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення. За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

Також науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).