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    Антирекорд з початку пандемії. В Італії за добу на коронавірус захворіли понад 50 тис. людей

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    За минулу добу в країні повідомили про 141 смерть від коронавірусу - Антирекорд з початку пандемії. В Італії за добу на коронавірус захворіли понад 50 тис. людей

    За минулу добу в країні повідомили про 141 смерть від коронавірусу

    фото з відкритих джерел

    В Італії добовий показник захворювання на коронавірус вперше перевищив 50 тис.

    В Італії вперше з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу за добу перевищила 50 тис. Про це повідомляє ANSA.

    В п’ятницю італійські органи охорони здоров’я повідомили про 50 599 щоденних випадків коронавірусу, що є новим рекордом з моменту спалаху пандемії майже два роки тому.

    Напередодні було зареєстровано 44 595 випадків, що також було максимумом з початку пандемії. Досі найбільше число нових випадків було зареєстроване 13 листопада 2020 року – 40 902.

    В п’ятницю в Італії повідомили про 141 смерть від коронавірусу.

    Нагадаємо, професорка політики в галузі охорони здоров'я та управління Університету Джорджа Вашингтона Ліана Вень попередила про марність тканинних масок проти «Омікрон»-штаму коронавірусу та порадила носити хірургічні для забезпечення захисту від нового різновиду патогену.

    Зазначимо, майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення. За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

    Також науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).

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    Теги: статистика смерть хвороби імунітет коронавірус
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    Антирекорд з початку пандемії. В Італії за добу на коронавірус захворіли понад 50 тис. людей