Голубовська повідомила, які інфекції атакуватимуть українців у кінці 2022 року

Україна невдовзі переживе нову хвилю коронавірусу, але її наслідки будуть менш помітними, ніж під час попередніх спалахів Covid-19

Covid-19 до осені повернеться до України, але катастрофічної ситуації уже не буде

Українці продовжують хворіти на коронавірус, а до осені кількість хворих на Covid-19 збільшиться. Крім того, українців атакуватимуть і інші інфекції. Про можливі епідемії інфекційних хвороб у другій половині поточного року в Україні розповіла у інтерв’ю УНН головна інфекціоністка України Ольга Голубовська.

Навіть зараз на коронавірус в Україні хворіє більше тисячі людей, а ближче до осені ця кількість зросте. «Зростання госпіталізації спостерігається у США, у Франції, у багатьох країнах. До нас як завжди трішечки пізніше прийде», – упевнена Голубовська.

Втім, зазначила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, нова хвиля Covid-19 не буде такою катастрофічною, як попередні.

Крім коронавірусу, Україна може зіткнутися із так званими хворобами війни – перш за все, кишковими інфекціями. «Це ті інфекційні захворювання, які поширюються гризунами, хантавірусні інфекції, наприклад, траншейна лихоманка тощо», – пояснила Ольга Голубовська.

Також у південному регіоні країни є імовірність спалаху холери.

Причиною цих «воєнних інфекцій» можуть бути саме війна та голодування: «Слабшає імунітет, і ми стаємо вразливими до тих інфекційних хвороб, якими зазвичай дуже важко заразитися імунокомпетентній людині».

Крім того, сам факт хронічного стресу теж може допомогти активізації різноманітних хвороб.

Нагадаємо, Ольга Голубовська заспокоїла українців, заявивши, що мавпяча віспа, якщо й дійде до України, не буде мати такого поширення, як коронавірусна інфекція.