Ще одна область завтра може втрапити в «червону» зону

Від завтра уже вісім областей будуть на «червоному» рівні епідемічної небезпеки

Чернігівська область може «почервоніти»

Чернігівська область за всіма показниками відповідає «червоній» зоні адаптивного карантину. У зв'язку з цим в ОДА очікують, що комісія з питань ТЕБ і НС може перевести регіон у «червону» зону у вівторок, 26 жовтня. Про це заявила заступниця голова Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, передає «Суспільне».

«Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до «червоної» зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків – область «червона», – заявила вона.

За словами заступниці голови Чернігівської ОДА, в регіоні діятимуть обмеження щодо роботи транспорту та міжрегіональні перевезення.

«Діятимуть обмеження в транспорті, міжобласних перевезеннях. Обмеження будуть в роботі в закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані і можуть це підтвердити», – додала Шерстюк.

Минулого тижня Державна комісія ТЕБ і НС запровадила «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Також з 26 жовтня «червона» зона діятиме в Рівненській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області з 25 жовтня повністю зупинили роботу громадського транспорту. Обмеження триватимуть на період «червоної» зони адаптивного карантину.

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