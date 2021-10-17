Херсонщина у «червоній» зоні. Влада розповіла про ефективність протиковідних патрулів

Заступник голови ОДА: «Сформовано 50 рейдових груп»

На Херсонщині, котра із 15 жовтня перебуває у «червоній» зоні, почали роботу протиковідні патрулі. Чим саме вони займаються та якого результату роботи від них очікують у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко.

«Із 6 жовтня рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС ми перевели усю Херсонщину до помаранчевої карантинної зони, а з 15 жовтня область була переведена до червоної зони. Відбулося уже 896 перевірок, було сформовано 50 рейдових груп, за результатами 15 жовтня було складено 171 протокол про порушення… На даний час працюємо, аби люди дотримувалися того карантинного режиму, який почав діяти у нашій області», – сказав Якименко.

За словами заступника голови облдержадміністрації, найбільш типові порушення – відсутність одягнених засобів індивідуального захисту та сертифікатів про щеплення у пасажирів транспорту.

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

Однак насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

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