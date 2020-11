В Австралії вперше за п’ять місяців не виявили жодного випадку Covid-19

В Австралії вперше з 9 червня не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом Covid-19 за добу. Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров’я країни Грег Хант подякував медикам на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні нуль випадків передачі [Covid-19] по всій Австралії. Це перший з 9 червня день з нульовим рівнем інфікування. Спасибі всім нашим чудовим працівникам охорони здоров’я та, перш за все, австралійському народу», – написав він.

