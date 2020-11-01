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    У світі

    В Австралії вперше за п’ять місяців не виявили жодного випадку Covid-19

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    Всього в Австралії за час пандемії зареєстрували 27 595 випадків зараження Covid-19 - В Австралії вперше за п’ять місяців не виявили жодного випадку Covid-19
    Всього в Австралії за час пандемії зареєстрували 27 595 випадків зараження Covid-19

    У зв’язку з цим в країні планують послабити обмеження з приводу соціального дистанціювання

    В Австралії вперше з 9 червня не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом Covid-19 за добу. Про це повідомляє Reuters.

    Міністр охорони здоров’я країни Грег Хант подякував медикам на своїй сторінці у Twitter.

    «Сьогодні нуль випадків передачі [Covid-19] по всій Австралії. Це перший з 9 червня день з нульовим рівнем інфікування. Спасибі всім нашим чудовим працівникам охорони здоров’я та, перш за все, австралійському народу», – написав він.

    У штаті Вікторія – найгарячішій епідемічній зоні, на яку припадає понад 90% з 907 смертей, вчора не зареєстрували жодного нового випадку коронавірусу. Також не було і летальних випадків.

    У зв’язку з цим в країні планують послабити обмеження з приводу соціального дистанціювання.

    Крім того, в Мельбурні скасували необхідність залишатися вдома, знову відкриті магазини, бари і ресторани.

    Всього в Австралії за час пандемії зареєстрували 27 595 випадків зараження Covid-19. При цьому 907 хворих померли, а 25 336 осіб одужали.

    Нагадаємо, що від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження.

    міністр Twitter карантин час коронавірус
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