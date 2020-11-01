В Австралії вперше за п’ять місяців не виявили жодного випадку Covid-19

Всього в Австралії за час пандемії зареєстрували 27 595 випадків зараження Covid-19

У зв’язку з цим в країні планують послабити обмеження з приводу соціального дистанціювання

В Австралії вперше з 9 червня не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом Covid-19 за добу. Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров’я країни Грег Хант подякував медикам на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні нуль випадків передачі [Covid-19] по всій Австралії. Це перший з 9 червня день з нульовим рівнем інфікування. Спасибі всім нашим чудовим працівникам охорони здоров’я та, перш за все, австралійському народу», – написав він.

Zero community transmission cases today - Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9.



Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj — Greg Hunt (@GregHuntMP) November 1, 2020

У штаті Вікторія – найгарячішій епідемічній зоні, на яку припадає понад 90% з 907 смертей, вчора не зареєстрували жодного нового випадку коронавірусу. Також не було і летальних випадків.

У зв’язку з цим в країні планують послабити обмеження з приводу соціального дистанціювання.

Крім того, в Мельбурні скасували необхідність залишатися вдома, знову відкриті магазини, бари і ресторани.

Всього в Австралії за час пандемії зареєстрували 27 595 випадків зараження Covid-19. При цьому 907 хворих померли, а 25 336 осіб одужали.

Нагадаємо, що від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження.