  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    П'яний російський піп зірвав похорон вчительки (відео)

    • Розсилка
    Багато хто з учасників похорону на записі вголос говорять про нетверезий стан священника - П'яний російський піп зірвав похорон вчительки (відео)
    Багато хто з учасників похорону на записі вголос говорять про нетверезий стан священника

    Люди приїхали на відспівування російської вчительки зі стажем роботи понад 40 років

    У Липецькій області священник зірвав похорон російської вчительки. Про це повідомляє росЗМІ Mash.

    За словами автора ролика, ситуація сталася 29 жовтня біля Георгіївського храму в селі Кузовлево Лев-Толстовського району області. В описі відео на YouTube говориться, що люди приїхали на відспівування російської вчительки зі стажем роботи понад 40 років.

    Попередньо, на відео зображений священник Андрій Сидоренко. Багато хто з учасників похорону на записі вголос говорять про нетверезий стан Сидоренко. Стверджується, що він прийшов на церемонію «абсолютно п'яним і неадекватним», через що і сталася перепалка.

    У ролику батюшка сперечається з одним з місцевих, називає його «чмом», а після між ними ледь не зав'язується бійка. Також сторони обмінюються нецензурними виразами. Пізніше священник назвав усіх присутніх «коронавірусними».

    «Що ви хочете? Ви хочете знищити ціле село?!», – обурився священник і пішов в сторону храму.

    В Лев-толстовському благочинні Єлецької єпархії відмовилися від коментарів, повідомляє місцеве видання GOROD48. За їхніми даними, запис зроблено на похоронах жительки села Кузовлева і місцевої вчительки. Рідні від коментарів також відмовилися.

    У пресслужбі Єлецької єпархії повідомили радіостанції «Говорить Москва», що поведінка священнослужителя обговорять 2 листопада. За словами представника, керівництво єпархії в курсі конфлікту.

    Нагадаємо, що на Троєщині п’яний молодик напав на лікарів швидкої допомоги.

    село YouTube коронавірус похорон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies