П'яний російський піп зірвав похорон вчительки (відео)

Багато хто з учасників похорону на записі вголос говорять про нетверезий стан священника

Люди приїхали на відспівування російської вчительки зі стажем роботи понад 40 років

У Липецькій області священник зірвав похорон російської вчительки. Про це повідомляє росЗМІ Mash.

За словами автора ролика, ситуація сталася 29 жовтня біля Георгіївського храму в селі Кузовлево Лев-Толстовського району області. В описі відео на YouTube говориться, що люди приїхали на відспівування російської вчительки зі стажем роботи понад 40 років.

Попередньо, на відео зображений священник Андрій Сидоренко. Багато хто з учасників похорону на записі вголос говорять про нетверезий стан Сидоренко. Стверджується, що він прийшов на церемонію «абсолютно п'яним і неадекватним», через що і сталася перепалка.

У ролику батюшка сперечається з одним з місцевих, називає його «чмом», а після між ними ледь не зав'язується бійка. Також сторони обмінюються нецензурними виразами. Пізніше священник назвав усіх присутніх «коронавірусними».

«Що ви хочете? Ви хочете знищити ціле село?!», – обурився священник і пішов в сторону храму.

В Лев-толстовському благочинні Єлецької єпархії відмовилися від коментарів, повідомляє місцеве видання GOROD48. За їхніми даними, запис зроблено на похоронах жительки села Кузовлева і місцевої вчительки. Рідні від коментарів також відмовилися.

У пресслужбі Єлецької єпархії повідомили радіостанції «Говорить Москва», що поведінка священнослужителя обговорять 2 листопада. За словами представника, керівництво єпархії в курсі конфлікту.

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