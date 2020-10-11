Конституція гарантує кожному право на освіту. Суд пояснив, чи можна заборонити відвідувати школи під час карантину



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Мініосвіти пропонує перевести навчання школярів на дистанційну форму через зростання захворюваності на Covid-19

Директори навчальних закладів із «червоного» Тернополя відбилися у судах від адмінпротоколів поліції

Тернопільський міськрайонний суд закрив справи проти директорів місцевих шкіл №№7, 11, 17, 18, 20, 28, завідувачів дитсадків №№4, 12, 14, 23 і керівника Тернопільського технічного ліцею міської ради, яких правоохоронці підозрювали у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).

Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Протягом 7-8 вересня поліцейські склали адмінпротоколи на керівників навчальних закладів Тернополя за не вжиття заходів щодо неуможливлення відвідування закладів здобувачами освіти. Таким чином, було порушено постанову Кабміну №641 від 22 липня 2020 року із змінами та доповненнями в період дії на території Тернополя «червоної зони», згідно з протоколом №28 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 3 вересня 2020 року.

Інтереси 11 освітян у суді представляв адвокат Лукашов, який подав клопотання про закриття справ за відсутністю в діях його клієнтів складу адміністративного правопорушення. Зокрема, захисник заявив, що стаття 53 Конституції України гарантує кожному право на освіту.

Також адвокат згадав резонансне рішення Конституційного суду України від 28 серпня 2020 року, в якому сказано, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим лише на підставі актів Верховної Ради як єдиного органу законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

«Отже, обмеження доступу конституційного права громадян на освіту може встановлюватись виключно законом - актом, ухваленим Верховною радою України, а не постановою Кабінету міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України», - вважав адвокат.

Суд проаналізував обставини справ та аргументи сторін і дійшов висновків, що керівник закладу освіти не може виступати суб`єктом адміністративного правопорушення, обмежуючи відвідування здобувачам освіти.

«Враховуючи обставини, що викладені у рішенні Конституційного Суду України № 10-р/2020 від 28 серпня 2020 року, а саме, що обмеження конституційних прав може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою як єдиним органом законодавчої влади в Україні, суд приходить до переконання про відсутність підстав для притягнення особи, яка виконує функції, пов`язані із реалізацією конституційного права громадян України на освіту, за адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП», - наголосив тернопільський суд.

Як повідомляв «Главком», 10 жовтня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет вийшов із ініціативою організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей через зростання захворюваності на Covid-19.

«Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей. Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО», – заявив Шкарлет.