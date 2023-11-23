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Лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дитини (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дитини (відео)
фото: скрін із відео

Уламок видалили за допомогою неодимового магніту

Лікарі витягнули уламок міни з серця чотирирічної дівчинки, яка потрапила під російський удар. Про це повідомив Інститут серця МОЗ.

Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.

Уламок видалили за допомогою неодимового магніту.

Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.

Нагадаємо, 30 жовтня українські медики провели надзвичайно складну операцію: дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.

Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7х6х5,5 мм. До операції пацієнта готували три дні.

Теги: лікар Херсон дитина

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