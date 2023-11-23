Лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дитини (відео)
Уламок видалили за допомогою неодимового магніту
Лікарі витягнули уламок міни з серця чотирирічної дівчинки, яка потрапила під російський удар. Про це повідомив Інститут серця МОЗ.
Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.
Уламок видалили за допомогою неодимового магніту.
Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.
Нагадаємо, 30 жовтня українські медики провели надзвичайно складну операцію: дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.
Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7х6х5,5 мм. До операції пацієнта готували три дні.
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