Лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дитини (відео)

Уламок видалили за допомогою неодимового магніту

Лікарі витягнули уламок міни з серця чотирирічної дівчинки, яка потрапила під російський удар. Про це повідомив Інститут серця МОЗ.

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Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні.

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Уламок видалили за допомогою неодимового магніту.

Кардіохірург Борис Тодуров та директор Інституту зазначив, що стан дівчинки стабільний.

Нагадаємо, 30 жовтня українські медики провели надзвичайно складну операцію: дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.

Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7х6х5,5 мм. До операції пацієнта готували три дні.