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Пройшов дві доби з кулею в серці: як вижив військовий, який звільняв Роботине

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пройшов дві доби з кулею в серці: як вижив військовий, який звільняв Роботине
Військовослужбовець на позивний Туз
фото: Суспільне

Думки про доньок допомогли захиснику: «Я так хотів їх побачити. Я про них думав. Лежу-лежу, думаю, я ще живий і поповз до пацанів своїх, і всю дорогу я виходив і думав, що за будь-яких обставин дочок побачу»

Дві доби довелося пройти з пораненнями кінцівок і кулею в серці військовослужбовцю на позивний Туз із Дніпропетровщини, допоки його не евакуювали. Поранення чоловік отримав при звільненні села Роботине на Запоріжжі. Прооперували чоловіка в Запоріжжі, зараз проходить лікування у Вінниці. Історію військовослужбовця розповіло «Суспільне».

Український військовий на позивний Туз із Дніпропетровщини пішов добровольцем до лав ЗСУ приблизно чотири місяці тому. Після навчань чоловіка направили до Роботиного. Під час штурму села у серпні отримав чотири кульових поранення, одне з них у шию. Як виявилося згодом – куля з шиї потрапила у серце.

«Ніхто не міг навіть уявити собі, що поранення шиї може призвести до такого розташування кулі. У правому передсерді. Складне місце. Воно було розташоване саме в порожнині серця», – розповів військовий лікар Ярослав Тєлушко.

Куля, що потрапила у серце військовослужбовця
Куля, що потрапила у серце військовослужбовця
фото: Суспільне

Сам Туз навіть не підозрював, що куля дісталася серця: «Я не відчував, що в мене куля в серці, чесно. Лікар також казав, що не схожий ти на людину з кулею в серці. Потім зробили операцію, дійсно витягли кулю. Нічого я не відчував, у мене все боліло, у принципі, але серце не боліло».

Окрім поранення у шию чоловік мав ще травми кінцівок. Лікарі кажуть: отримав складний перелом кісток обох передпліч, також дістав поранення ноги. Трапилося це під час штурму Роботиного – потрапили у російську пастку з побратимами.

«Поруч стояв червоний будинок, дошками забиті вікна були, підозріло. Тому, що всюди вікна розбиті, а там дощечками забиті. Ми тільки туди, а звідтіля нас почали з кулемета накривати, ми почали назад відтягуватися у той час з іншого будинку, де хлопці наче зачистили, також почали накривати», – зауважив захисник.

Військовослужбовець з позивним Туз
Військовослужбовець з позивним Туз
фото: Суспільне

Рятуватися з отриманими пораненнями довелося самостійно – сам наклав турнікет. Після рушив до побратимів, але з пораненнями шлях зайняв дві доби. Туз каже: вижити допомогли думки про його доньок – 12-річну Катерину, 8-річну Альбіну та 7-річну Анну.

«Я так хотів їх побачити. Я про них думав. Лежу-лежу, думаю, я ще живий і поповз до пацанів своїх, і всю дорогу я виходив і думав, що за будь-яких обставин дочок побачу», – розповів військовий.

Доньки військовослужбовця
Доньки військовослужбовця
фото: Суспільне

Чоловіка евакуювали до Запоріжжя, де йому зробили операцію та витягли кулю з серця. Зараз військовий лікується у Вінниці. Каже: після реабілітації одразу поїде додому на Дніпропетровщину до доньок. А якщо здоров'я стане – повернеться до побратимів.

Нагадаємо, бійці 47 окремої механізованої бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області, що на Мелітопольському напрямку, та організували евакуацію мирних мешканців.

Теги: Запоріжжя військові поранення

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