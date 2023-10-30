Українські лікарі дістали металевий уламок із серця військового (фото)

Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині

30 жовтня українські медики провели надзвичайно складну операцію: дістали металевий уламок із серця військовослужбовця. Про це повідомляє Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

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Зазначається, що військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7х6х5,5 мм. До операції пацієнта готували три дні.

«Операція виявилась складною, уламок застряг у важливій структурі серця. Але завдяки професійності лікарів на усіх ланках медичної евакуації пацієнта вдалось врятувати! Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити», – йдеться в повідомленні.

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Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці – неодимовим магнітом. Ця методика розроблена спільно з цивільними лікарями і вже врятувала життя 96 військовим.

Раніше повідомлялося, що військові хірурги видалили гранату із серця воїна.