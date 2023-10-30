Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Українські лікарі дістали металевий уламок із серця військового (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські лікарі дістали металевий уламок із серця військового (фото)
фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині

30 жовтня українські медики провели надзвичайно складну операцію: дістали металевий уламок із серця військовослужбовця. Про це повідомляє Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

Зазначається, що військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7х6х5,5 мм. До операції пацієнта готували три дні.

Українські лікарі дістали металевий уламок із серця військового (фото) фото 1

«Операція виявилась складною, уламок застряг у важливій структурі серця. Але завдяки професійності лікарів на усіх ланках медичної евакуації пацієнта вдалось врятувати! Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити», – йдеться в повідомленні.

Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці – неодимовим магнітом. Ця методика розроблена спільно з цивільними лікарями і вже врятувала життя 96 військовим.

Раніше повідомлялося, що військові хірурги видалили гранату із серця воїна.

Теги: війна лікар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція тривала у присутності двох саперів
Військові хірурги видалили гранату із серця воїна (фото)
9 сiчня, 16:48
Бойовий медик показав зворушливе відео порятунку українського захисника
Бойовий медик показав зворушливе відео порятунку українського захисника
3 сiчня, 09:40
Пацієнтці пересадили серце та легені 25 жовтня
У Львові померла пацієнтка, якій пересадили комплекс легені-серце
Сьогодні, 18:35

Здоров'я

Українські лікарі дістали металевий уламок із серця військового (фото)
Українські лікарі дістали металевий уламок із серця військового (фото)
У Львові померла пацієнтка, якій пересадили комплекс легені-серце
У Львові померла пацієнтка, якій пересадили комплекс легені-серце
В одній з областей України зафіксовано спалах небезпечної інфекції
В одній з областей України зафіксовано спалах небезпечної інфекції
У киянина виріс молочний зуб у несподіваному місці
У киянина виріс молочний зуб у несподіваному місці
В Україні вперше проведено операцію з пересадки комплексу серце-легені
В Україні вперше проведено операцію з пересадки комплексу серце-легені
Рада анонсувала створення кадрового резерву медиків
Рада анонсувала створення кадрового резерву медиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
9453
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
7464
Чи варто ліквідовувати ворогів України
6501
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
6147
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5140
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення

Новини

«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Сьогодні, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Сьогодні, 13:20
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту