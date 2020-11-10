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    Здоров'я

    Лікарі назвали головні ознаки раку шкіри

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    Лікарі назвали головні ознаки раку шкіри

    Медики позначили п'ять критеріїв зміни родимки, за якими можна розпізнати злоякісну пухлину

    Головний симптом раку шкіри – це поява нових родимок або зовнішня зміна вже наявних. Така ознака в бесіді з виданням Express назвали британські онкологи з організації Melanoma UK.

    Медики також позначили п'ять критеріїв зміни родимки, за якими можна розпізнати злоякісну пухлину. Так, у родимки змінюються форма, виникає асиметрія і нерівні краї. Крім того, утворення на шкірі змінює колір: до коричневого або чорного додається ще білий або синій. При цьому родимка збільшується до шести міліметрів у діаметрі і більше, а вогнище пухлини продовжує еволюціонувати.

    Експерти нагадали, що при відповідності родимок на тілі цим критеріям, їх власникам слід негайно звернутися до лікаря.

    Раніше онколог-хірург Михайло Мяснянкін пояснив, що частий загар і пошкодження родимки не завжди ведуть до виникнення раку. Головним його маркером служать розмір родимки і її колір, підкреслив фахівець.

    Нагадаємо, що лікарі назвали перші симптоми раку крові.

    здоров'я лікар рак
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