Лікарі назвали головні ознаки раку шкіри

Медики позначили п'ять критеріїв зміни родимки, за якими можна розпізнати злоякісну пухлину

Головний симптом раку шкіри – це поява нових родимок або зовнішня зміна вже наявних. Така ознака в бесіді з виданням Express назвали британські онкологи з організації Melanoma UK.

Медики також позначили п'ять критеріїв зміни родимки, за якими можна розпізнати злоякісну пухлину. Так, у родимки змінюються форма, виникає асиметрія і нерівні краї. Крім того, утворення на шкірі змінює колір: до коричневого або чорного додається ще білий або синій. При цьому родимка збільшується до шести міліметрів у діаметрі і більше, а вогнище пухлини продовжує еволюціонувати.

Експерти нагадали, що при відповідності родимок на тілі цим критеріям, їх власникам слід негайно звернутися до лікаря.

Раніше онколог-хірург Михайло Мяснянкін пояснив, що частий загар і пошкодження родимки не завжди ведуть до виникнення раку. Головним його маркером служать розмір родимки і її колір, підкреслив фахівець.

Нагадаємо, що лікарі назвали перші симптоми раку крові.