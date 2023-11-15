Лікарі у Львові провели унікальну операцію: пришили ногу задом наперед (фото)

Рідкісна для України операція минула успішно

У Львові лікарі трьох міст виконалу рідкісну операцію – ротаційну пластику. Аби зберегти функціональність ноги юній дівчині з онкологією, хірурги видалили середню частину кінцівки, а нижню перевернули на градусів і пришили задом наперед. Про це повідомили у Дитячій лікарні святого Миколая.

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«Про свій небезпечний діагноз – рак кісток – Юля з Івано-Франківська дізналась за день до свого 18-річчя. Вона вдарилась ногою, звернулася до лікарів і після ретельного обстеження почула діагноз: остеосаркома 2B стадії. Дівчину почали лікувати місцеві онкологи Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні. Призначили шість сеансів хіміотерапії, однак вони не допомогли. Хвороба прогресувала і могла вбити юну дівчину», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що подальше поширення агресивної пухлини можна було зупинити лише в один спосіб – терміново видалити уражену стегнову кістку. Але у Юлі рак вже поширився і на колінний суглоб, тож мова йшла про ампутацію ноги на високому рівні.

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Після декількох консиліумів лікарі вирішили провести рідкісну для Україну операцію – ротаційну пластику. Готувалися до втручання спеціалісти одразу чотирьох лікарень: Київської міської дитячої клінічної лікарні N2, Київського міського центру пластичної мікрохірургії, Івано-Франківська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня та Дитячої Лікарні Святого Миколая Перше медичне об'єднання Львова.

Ротаціна пластика – це хірургічне втручання у дітей, яким через рак кісток видаляють частину ноги разом з коліном. А нижню частину кінцівки разом зі стопою повертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки – задом наперед. Таким чином, стопа стає виконувати роль коліна, що дозволяє згодом встановити функціональний протез і наскільки це можливо зберегти чутливість та рухливість кінцівки.

Спершу хірурги видалили уражені саркомою кістки: це частина стегна, гомілки та колінний суглоб. У режимі реального часу просто під час операції спеціалісти обстежили у лабораторії тканини на злоякісність, аби бути певними, що видаляють всю пухлину – без залишку та з достатнім відступом. Наступний етап операції – та сама ротаційна пластика. Команда приступила до з’єднання двох кісток різних діаметрів – стегнової та великогомілкової, останню при цьому розвертають на 180 градусів – п’яткою вперед. Після цього накладають гіпс та фіксують металевою пластиною. Рідкісна для України операція минула успішно.

Функцію видаленого колінного суглоба виконуватиме стопа, завдяки чому дівчина зможе отримати функціональний протез і опанувати ходьбу.

Раніше повідомлялося, що львівські хірурги прооперували пацієнтку, яка шість років не могла їсти.