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Львівські хірурги прооперували пацієнтку, яка шість років не могла їсти

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Львівські хірурги прооперували пацієнтку, яка шість років не могла їсти
У Львові успішно провели технічно складну операцію
фото: Перше медичне об'єднання Львова

У жінки рідкісна хвороба – ахалазія стравоходу

Хірурги Лікарні Святого Пантелеймона прооперували пацієнтку з м’язовою аномалією між стравоходом і шлунком. Жінка шість років не могла їсти та худнула на очах. Про це розповідає Перше медичне об'єднання Львова.

31-річна Любов Прокопенко з Черкас шість років намагалася з'ясувати, що у неї за хвороба. Жінка не могла їсти, кожен прийом їжі провокував у неї блювоту. Жодні обстеження не давали результату, а лікарі не могли поставити діагноз. Жінку скеровували до психіатрів, стверджуючи, що вона собі щось надумала.

31-річна Любов Прокопенко, яка шість років не могла їсти та худнула на очах
31-річна Любов Прокопенко, яка шість років не могла їсти та худнула на очах
фото: Перше медичне обʼєднання Львова

«Три роки тому медики таки з’ясували: у пацієнтки – ахалазія стравоходу – розлад моторики стравоходу, для якого характерна втрата перистальтики і неспроможність нижнього стравохідного сфінктера повністю розслаблятися у відповідь на ковтання», – розповіли в Першому медичному об’єднанні Львова.

Оперувати Любов медики не наважувалися. Останній рік став найважчим у житті жінки. Вона втратила 10 кілограмів. Жінка шукала хірургів по всій Україні, які б її прооперували.

«Простими словами, стравохідний сфінктер замикався та не розтискався. У пацієнтки стравохід розширився до шести сантиметрів, а місце звуження було чотири міліметри. Це критично вузький отвір через яку їжа не може потрапити у шлунок. Якщо б жінку не прооперували та не відновили змогу харчуватись, надалі вона б могла померти», – пояснюють медики.

Львівські хірурги прооперували пацієнтку, яка шість років не могла їсти фото 1
фото: Перше медичне обʼєднання Львова

У Центрі хірургії Лікарні Святого Пантелеймона Любов Прокопенко прооперували за годину. Під час втручання хірурги розсікли м'язи, які затиснули отвір між стравоходом і шлунком, та сформували манжету, аби вміст стравоходу міг вільно проходити до шлунка та не повертався назад.

За словами лікарів, вже на третій день після втручання пацієнтка добре почувалася і її виписали. У жінки з’явився апетит і вона змогла поїсти.

Нагадаємо, 30 жовтня українські медики провели надзвичайно складну операцію: дістали металевий уламок із серця військовослужбовця.

Раніше львівські хірурги прооперували жінку з рідкісною пухлиною на сонній артерії.

Теги: жінка діагноз хвороба

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