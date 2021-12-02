Лікарі з'ясували, чому у вагітних з Covid-19 помирають діти

Жодну з жінок, які втратили дитину, не було вакциновано

Ризик загибелі плода під час вагітності у жінок з Covid-19 вдвічі вищий, ніж у здорових

Ізраїльські вчені з лікарні Самсон Ассута в Ашдоді вважають. що причина загибелі плода у вагітних із Covid-19 – інфікування плаценти. Докладніше про це вони розповідають у статті у журналі International Journal of Gynecology and Obstetrics.

Згідно з ранніми спостереженнями, ризик загибелі плода під час вагітності у жінок з Covid-19 вдвічі вищий, ніж у здорових. Проте причини цього були зрозумілі.

Обстеживши чотирьох пацієнток, які під час вагітності заразилися Covid-19 та зіткнулися із загибеллю плода, дослідники з'ясували, що вірус інфікував плаценту, спричинивши великі пошкодження тканин, і сам плід. Це, на думку вчених, і спричинило смерть.

Навіть якщо ПЛР-тест показував низьке вірусне навантаження у матері, інфекція все одно могла серйозно вразити плаценту, наголошують дослідники.

Жодну з жінок, які втратили дитину, не було вакциновано. У жінок, які перенесли Covid-19 під час вагітності та успішно народили, слідів вірусу у плаценті не було.

Загалом випадки загибелі плода при Covid-19 досить рідкісні, тому великого впливу на популяцію це не вплине, зазначають вчені. Але, щоб уникнути сумних наслідків, вони рекомендують вагітним не забувати про вакцинацію та інші запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні немає негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

Також лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.