Листопад буде найважчим: прогноз епідеоміологині

Катерина Сояк вважає, що ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, бо з цим ми запізнилися

До кінця року ситуація з коронавірусом в Україні буде ускладнюватися

У листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою. Про це розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, пише ТСН.

«На що нам чекати – складно, звичайно, сказати. Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності», – зазначила вона.

За словами лікарки, цьогорічна осіння хвиля потужніша за минулорічну.

«Звичайно ж, зараз набагато більше пацієнтів з коронавірусом. Ми бачимо це і за офіційною статистикою, і у лікувальних закладах. На сьогоднішній день ми побили рекорди, які були в цей самий час минулого року. Звичайно ж, у цю хвилю ситуація погіршилася», – сказала експертка.

Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

«Зараз, дійсно, клініцисти відзначають, що Covid-19 помолодшав, так би мовити. До реанімації потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодші за 20 років. І серед дитячого населення збільшились випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги. Але сильно узагальнювати я не стала б, і говорити, що хворіє лише молоде населення. Все одно групою ризику залишається літнє населення. І ті, хто не вакцинований, справді переносять набагато важче захворювання. Це відзначають абсолютно всі реанімації: більшість невакцинованих людей мають ускладнення та потрапляють на штучну вентиляцію легень. І відповідно, після цього шанси на позитивний результат набагато зменшуються», – наголошує фахівчиня.

На думку епідеміологині Катерини Сояк, вакцинація вже не зупинить сьогоднішнього спалаху коронавірусу в Україні, утім робити щеплення все ж необхідно.

«Насправді, ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, бо з цим ми запізнилися. Добре, що ми вакцинуємося: у будь-якому випадку це дає позитивний ефект і конкретній людині, яка вакцинується, і на майбутнє. Але цю хвилю ми переживемо вже не за рахунок вакцинації, а за рахунок якихось обмежувальних заходів та локдаунів», – підсумувала експертка.

Раніше Сояк спрогнозувала, що на новорічно-різдвяні свята Україна, найімовірніше, перебуватиме в «червоній» зоні карантину через ситуацію з Covid-19.