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    Антивакцинатор гепнувся у прямому ефірі (відео)

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    Антивакцинатор не втримався на ногах - Антивакцинатор гепнувся у прямому ефірі (відео)
    Антивакцинатор не втримався на ногах
    фото: Володимир Горковенко/Facebook

    Залишаючи студію, критик вакцинації не втримався на ногах

    Залишаючи студію політичного ток-шоу «Право на владу» антивакцинатор Захар Мілютін гепнувся, перечепившись ногою за сходинку студійних декорацій.

    Подія відбулася із представником ГО «Вакцинація: вільний вибір» після того, як він посварився із експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

    Слід зазначити, що під час ток-шоу Мілютін постійно переривав виступи спікерів, звинувачуючи їх у введенні суспільства в оману щодо вакцинації, примусі людей вакцинуватися тощо.

    При цьому чоловік сам звинувачував учасників шоу у хамстві.

    Вчергове не витримавши «хамства» чоловік вирішив пійти, однак не втримався на ногах та впав.

    Раніше повідомлялося, що на Одещині моряк впав за борт: його шукають водолази.

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    Теги: скандал вакцинація
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    Антивакцинатор гепнувся у прямому ефірі (відео)