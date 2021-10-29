Антивакцинатор гепнувся у прямому ефірі (відео)
Залишаючи студію, критик вакцинації не втримався на ногах
Залишаючи студію політичного ток-шоу «Право на владу» антивакцинатор Захар Мілютін гепнувся, перечепившись ногою за сходинку студійних декорацій.
Подія відбулася із представником ГО «Вакцинація: вільний вибір» після того, як він посварився із експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.
Слід зазначити, що під час ток-шоу Мілютін постійно переривав виступи спікерів, звинувачуючи їх у введенні суспільства в оману щодо вакцинації, примусі людей вакцинуватися тощо.
При цьому чоловік сам звинувачував учасників шоу у хамстві.
Вчергове не витримавши «хамства» чоловік вирішив пійти, однак не втримався на ногах та впав.
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