Скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді? Секретар РНБО зробив страшний прогноз

Олексій Данілов закликав антивакцинаторів не полишати свої помешкання

Вже у перших числах листопада добова кількість померлих від коронавірусу в Україні може становити тисячу осіб. Такий прогноз в ефірі ток-шоу «Право на владу» зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Керівник апарату Ради нацбезпеки та оборони підкреслив, що наразі вакцинація є єдиним та безальтернативним способом протистояти хворобі.

«На превеликий жаль тисячу померлих від ковіду у перших числах листопаду ми можемо з вами мати. Чи можна це зупинити? Так, можна. Треба йти і вакцинуватися. Немає іншого захисту», – підкреслив Данілов.

Також секретар РНБО додав, що йому здаються дивними розмірковування критиків вакцинації щодо того, що примус вакцинуватися є порушенням Конституції.

«Починають ці розмови, що можна чи не можна – звичайно можна, але тоді сидіть вдома, не шастайте по вулицям, не робіть небезпеку для інших людей», – підсумував секретар РНБО.

Також Олексій Данилов зазначив, що в Україні серед вакцинованих відсоток жінок помітно перевищує кількість чоловіків.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

За 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за минулу добу померло 576 осіб.

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