Скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді? Секретар РНБО зробив страшний прогноз
Олексій Данілов закликав антивакцинаторів не полишати свої помешкання
Вже у перших числах листопада добова кількість померлих від коронавірусу в Україні може становити тисячу осіб. Такий прогноз в ефірі ток-шоу «Право на владу» зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Керівник апарату Ради нацбезпеки та оборони підкреслив, що наразі вакцинація є єдиним та безальтернативним способом протистояти хворобі.
«На превеликий жаль тисячу померлих від ковіду у перших числах листопаду ми можемо з вами мати. Чи можна це зупинити? Так, можна. Треба йти і вакцинуватися. Немає іншого захисту», – підкреслив Данілов.
Також секретар РНБО додав, що йому здаються дивними розмірковування критиків вакцинації щодо того, що примус вакцинуватися є порушенням Конституції.
«Починають ці розмови, що можна чи не можна – звичайно можна, але тоді сидіть вдома, не шастайте по вулицям, не робіть небезпеку для інших людей», – підсумував секретар РНБО.
Також Олексій Данилов зазначив, що в Україні серед вакцинованих відсоток жінок помітно перевищує кількість чоловіків.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.
Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.
За 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за минулу добу померло 576 осіб.
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