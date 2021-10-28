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    Скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді? Секретар РНБО зробив страшний прогноз

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    Україна б'є рекорди кількості померлих від коронавірусу майже щодня - Скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді? Секретар РНБО зробив страшний прогноз
    Україна б'є рекорди кількості померлих від коронавірусу майже щодня
    фото: gdb.rferl.org

    Олексій Данілов закликав антивакцинаторів не полишати свої помешкання

    Вже у перших числах листопада добова кількість померлих від коронавірусу в Україні може становити тисячу осіб. Такий прогноз в ефірі ток-шоу «Право на владу» зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

    Керівник апарату Ради нацбезпеки та оборони підкреслив, що наразі вакцинація є єдиним та безальтернативним способом протистояти хворобі.

    «На превеликий жаль тисячу померлих від ковіду у перших числах листопаду ми можемо з вами мати. Чи можна це зупинити? Так, можна. Треба йти і вакцинуватися. Немає іншого захисту», – підкреслив Данілов.

    Також секретар РНБО додав, що йому здаються дивними розмірковування критиків вакцинації щодо того, що примус вакцинуватися є порушенням Конституції.

    «Починають ці розмови, що можна чи не можна – звичайно можна, але тоді сидіть вдома, не шастайте по вулицям, не робіть небезпеку для інших людей», – підсумував секретар РНБО.

    Також Олексій Данилов зазначив, що в Україні серед вакцинованих відсоток жінок помітно перевищує кількість чоловіків.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    За 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за минулу добу померло 576 осіб.

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    Теги: РНБО українці вакцинація Олексій Данілов коронавірус
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    Скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді? Секретар РНБО зробив страшний прогноз