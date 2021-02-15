«Пишу і руки тремтять». У титулованої української гімнастки виявили злоякісну пухлину

У 2014 році Юзьвяк потрапила в збірну України і поїхала на Олімпіаду 2016 в якості запасної

На чемпіонаті Європи-2020 Юзьвяк завоювала золоті медалі у вправі з п’ятьма м’ячами і в командному заліку

Дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики 21-річна Валерія Юзьвяк повідомила про те, що у неї виявили рабдоміосаркому – агресивну злоякісну пухлину.

Спортсменка розповіла, що вона потребує дорогого лікування в Німеччині і просить своїх вболівальників про підтримку.

«Всім привіт! Якщо чесно, то пишу, і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у Вас фінансової допомоги, так як сума дійсно дуже велика.

Заздалегідь велике дякую. Я Вас всіх дуже люблю. Будьте здорові», – написала дівчина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valeriia Yuzviak (@valeriia_yuzviak)

У 2014 році Юзьвяк потрапила в збірну України і поїхала на Олімпіаду 2016 в якості запасної. У 2018 році Валерія виграла бронзу на чемпіонаті світу в командних змаганнях.

На чемпіонаті Європи-2020 в Києві Юзьвяк разом з українською командою завоювала золоті медалі у вправі з п’ятьма м’ячами і в командному заліку. Також Валерія в складі національної команди виграла срібло у вправі з обручами та булавами і бронзу в груповому багатоборстві.

Джерело: Sportarena.com