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    «Пишу і руки тремтять». У титулованої української гімнастки виявили злоякісну пухлину

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    У 2014 році Юзьвяк потрапила в збірну України і поїхала на Олімпіаду 2016 в якості запасної - «Пишу і руки тремтять». У титулованої української гімнастки виявили злоякісну пухлину
    У 2014 році Юзьвяк потрапила в збірну України і поїхала на Олімпіаду 2016 в якості запасної

    На чемпіонаті Європи-2020 Юзьвяк завоювала золоті медалі у вправі з п’ятьма м’ячами і в командному заліку

    Дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики 21-річна Валерія Юзьвяк повідомила про те, що у неї виявили рабдоміосаркому – агресивну злоякісну пухлину.

    Спортсменка розповіла, що вона потребує дорогого лікування в Німеччині і просить своїх вболівальників про підтримку.

    «Всім привіт! Якщо чесно, то пишу, і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у Вас фінансової допомоги, так як сума дійсно дуже велика.

    Заздалегідь велике дякую. Я Вас всіх дуже люблю. Будьте здорові», – написала дівчина.

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    Допис, поширений Valeriia Yuzviak (@valeriia_yuzviak)

    У 2014 році Юзьвяк потрапила в збірну України і поїхала на Олімпіаду 2016 в якості запасної. У 2018 році Валерія виграла бронзу на чемпіонаті світу в командних змаганнях.

    На чемпіонаті Європи-2020 в Києві Юзьвяк разом з українською командою завоювала золоті медалі у вправі з п’ятьма м’ячами і в командному заліку. Також Валерія в складі національної команди виграла срібло у вправі з обручами та булавами і бронзу в груповому багатоборстві.

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: художня гімнастика
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