Ляшко: нова хвиля Covid-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозував МОЗ

В Україні щодня реєструють по 16–17 тисяч випадків Covid-19

За своєю інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ. Про це він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

Ляшко зазначив, що за своєю інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16–17 тисяч випадків Covid-19.

«Це високі показники захворюваності», – зазначає міністр.

При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість госпіталізацій.

«Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей – тобто тих, хто не перехворів на Covid-19, або тих, хто не вакцинований», – пояснив Віктор Ляшко.

Як відомо, за минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 8 832 осіб. Одужали 2 053 пацієнта, ще 207 померли.

Станом на ранок 11 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 16 областей.

Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.