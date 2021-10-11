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    Ляшко: нова хвиля Covid-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозував МОЗ

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    В Україні щодня реєструють по&nbsp;16&ndash;17 тисяч випадків Covid-19 - Ляшко: нова хвиля Covid-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозував МОЗ
    В Україні щодня реєструють по 16–17 тисяч випадків Covid-19
    фото з відкритих джерел

    За своєю інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ. Про це він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

    Ляшко зазначив, що за своєю інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16–17 тисяч випадків Covid-19.

    «Це високі показники захворюваності», – зазначає міністр.

    При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість госпіталізацій.

    «Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей – тобто тих, хто не перехворів на Covid-19, або тих, хто не вакцинований», – пояснив Віктор Ляшко.

    Як відомо, за минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 8 832 осіб. Одужали 2 053 пацієнта, ще 207 померли.

    Станом на ранок 11 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 16 областей.

    Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко: нова хвиля Covid-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозував МОЗ