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    У неділю 39 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу

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    Протягом минулої доби працювали 1 282 пункти щеплення - У неділю 39 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу
    Протягом минулої доби працювали 1 282 пункти щеплення
    фото: glavcom.ua

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 7,5 млн людей

    За минулу добу, 10 жовтня, 39 060 людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані – 19 783 людини, інформує пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 353 мобільні бригади, 1 282 пункти щеплення та 356 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 7,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,1 млн людей.

    Загалом проведено майже 13,7 млн щеплень.

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    До слова, напередодні в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    У неділю 39 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу