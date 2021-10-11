У неділю 39 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 7,5 млн людей
За минулу добу, 10 жовтня, 39 060 людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані – 19 783 людини, інформує пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали 353 мобільні бригади, 1 282 пункти щеплення та 356 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 7,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,1 млн людей.
Загалом проведено майже 13,7 млн щеплень.
До слова, напередодні в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19.
Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.
Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.
Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.