Ляшко пояснив, чому в список обов'язкової вакцинації не включили медиків

Нинішній наказ міністерства про відсторонення невакцинованих вступить в силу через місяць

Відсоток охоплення щепленнями від коронавірусу медиків є набагато більшим, ніж працівників інших сфер

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому медичні працівники не потрапили в перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації. За його словами, відсторонення медиків від роботи може коштувати пацієнтам життя, повідомляє Укрінформ.

«Коли ми говоримо, що немає педагога, то «перезакрити» його функцію в закладі освіти чи функцію державного чиновника в міністерстві або місцевій адміністрації може паралельно інший колега, якщо збільшити навантаження. Коли ми говоримо про медиків сьогодні, якщо в закладі невакцинованих два реаніматологи і потрапить людина, яка потребує екстреної медичної допомоги, це може коштувати життя. Тому ми медиків зараз не включили», – пояснив Ляшко.

Водночас він підкреслив, що відсоток охоплення щепленнями медиків є набагато більшим, ніж працівників інших сфер.

Також він відзначив, що механізм відсторонення за відмову від вакцинації вже «давним-давно працює«, а наказ видано відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до Закону України Про охорону праці, нагадав міністр, якщо працівник ухиляється від проведення профілактичних медичних оглядів чи інших профілактичних заходів, які встановлено відповідно до законодавства, його відсторонюють без збереження заробітної плати.

Нинішній наказ міністерства про відсторонення невакцинованих вступить в силу через місяць.

«Через місяць кожен керівник підприємства, в цьому випадку – директор школи, подивиться: хто вакцинований, хто не вакцинований, видасть внутрішній наказ про відсторонення від виробничої діяльності педагога до моменту вакцинації на період карантину без збереження заробітної плати», – відзначив Ляшко.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

Тим часом, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

Напередодні стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року.

До слова, тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

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