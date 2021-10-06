Тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися

Відвідувачі ЦНАПу можуть, за бажанням, вакцинуватися від коронавірусу

Для охочих щепитися доступні три вакцини

У Центрі надання адміністративних послуг Дарницького району на вулиці Степана Олійника, 21 запрацював пункт вакцинації проти Covid-19. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер відвідувачі ЦНАПу можуть не тільки отримати якісні адміністративні послуги, а й за бажанням – вакцинуватися», – написав він.

За його словами, для охочих щепитися доступні вакцини:

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

«Обрати зручний для вакцинації час ви можете через систему Helsi або в порядку живої черги безпосередньо у ЦНАП. До слова, від початку роботи пункту вакцинації у ЦНАП щеплення зробили 90 відвідувачів», – зазначив Поворозник.

Посадовець закликав містян вакцинуватися: «Сьогодні швидкість поширення вірусу набирає обертів. Щодня кількість захворілих збільшується, зростають показники госпіталізації важких хворих, переважна більшість яких потребують кисневої підтримки. За словами лікарів, 98% пацієнтів, які перебувають у стаціонарах, – не вакциновані. Про що це говорить? Вакцинація – єдиний дієвий спосіб захистити себе і своїх рідних від важкого перебігу хвороби і від смерті. Сьогодні для киян створені всі умови для вакцинації. Вакцинуватися можна у зручному для вас місці та обрати ту вакцину, яку ви бажаєте».

Нагадаємо, за минулу добу, 5 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 792 осіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

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