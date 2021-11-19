Ляшко: Україна пройшла пік захворюваності на Covid-19

Віктор Ляшко: Ми як країна вже пройшли пік і прогнозовано – у нас буде зниження захворюваності

За словами Ляшка, наразі вакцинованих принаймні однією дозою 40% українців

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності. Про це Ляшко сказав сьогодні в ефірі телеканалу «1+1».

«Вперше за останні 11 тижнів два тижні поспіль ми бачимо зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій і кількості летальних випадків. Це свідчить про те, що ми як країна вже пройшли пік і прогнозовано – у нас буде зниження. Але дивлячись на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де пішло стрімке зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу почнеться», – заявив міністр.

За словами Ляшка, наразі вакцинованих принаймні однією дозою 40% українців.

Міністр додав, що питання бустерної дози вакцини піднімуть, коли хоча б 60% українців щепляться однією дозою вакцини проти коронавірусу.

17 листопада на брифінгу Ляшко заявив, що понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу попри те, що час її введення вже настав.

Сьогодні стало відомо, що перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Отже, вакцинація стане обов'язковою у Австрії з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

Додамо, що вчора майже 300 тисяч українців отримали ковід-щеплення: названо область-лідер.

За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

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