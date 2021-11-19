Ляшко назвав кількість вакцинованих киян
Міністр охорони здоров'я України відзначив позитивну тенденцію у вакцинації в Києві
У Києві 50% дорослих мешканців міста вже вакциновано від коронавірусу. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» 19 листопада повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
«Ми зробили 22 млн щеплень. Понад 12 млн вакциновані принаймні однією дозою, а майже 10 млн мають повний курс вакцинації. У Києві повним курсом вакцинації щеплено понад 50% дорослого населення. Це вже позитивна тенденція. Ми вийшли на ті темпи, які прогнозували від початку», – сказав міністр.
Ляшко наголосив, що головне – щоб ці темпи не спадали: «Щоб ми могли забезпечити охоплення хоча б 70% дорослого населення щепленням».
Раніше аналітик Євген Істребін, який моніторить відкриті дані з Covid-19, звернув увагу на неправильні показники вакцинації в Україні, які озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.
Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.
Як повідомлялося, за минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1782 осіб, померла 41 людина.
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