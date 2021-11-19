  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Ляшко назвав кількість вакцинованих киян

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві відкривається дедалі більше вакцинальних пунктів - Ляшко назвав кількість вакцинованих киян
    У Києві відкривається дедалі більше вакцинальних пунктів
    фото: КМДА

    Міністр охорони здоров'я України відзначив позитивну тенденцію у вакцинації в Києві

    У Києві 50% дорослих мешканців міста вже вакциновано від коронавірусу. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» 19 листопада повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

    «Ми зробили 22 млн щеплень. Понад 12 млн вакциновані принаймні однією дозою, а майже 10 млн мають повний курс вакцинації. У Києві повним курсом вакцинації щеплено понад 50% дорослого населення. Це вже позитивна тенденція. Ми вийшли на ті темпи, які прогнозували від початку», – сказав міністр.

    Ляшко наголосив, що головне – щоб ці темпи не спадали: «Щоб ми могли забезпечити охоплення хоча б 70% дорослого населення щепленням».

    Раніше аналітик Євген Істребін, який моніторить відкриті дані з Covid-19, звернув увагу на неправильні показники вакцинації в Україні, які озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1782 осіб, померла 41 людина.

    Читайте також:
    Теги: Київ кияни вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ляшко назвав кількість вакцинованих киян