Ляшко заявив про покращення ковід-ситуації в Україні

Дві області вийдуть із «червоної» зони найближчим часом

Найближчим часом Вінницька та Хмельницька область залишать «червону» зону карантину в Україні. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, п’ять тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків Covid-19. Так, захворюваність знизилася з 152,26 тисячі випадків у перший тиждень листопада до 61,21 тисячі минулого тижня.

«Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку», – зазначив Ляшко.

Наразі у «червоній» зоні перебувають ще 10 областей.

Графіка МОЗ

За словами Ляшка, 40% дорослих українців (12,46 млн) вже отримали повний курс щеплення, і Україна виконала встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я орієнтир – 40% вакцинованих у 2021 році.

За минулий тиждень до лікарень із діагнозом Covid-19 потрапили 15,68 тис. українців, з них 85% люди, які не отримали хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19.

Загалом зараз продовжують хворіти на коронавірус 266 тисяч українців, з них у лікарнях перебувають 26,71 тисячі, майже 80% яких – на кисневій терапії (21,12 тис. пацієнтів).

Міністр уточнив, що 2,77 тис. госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, з них приблизно кожен другий (1,44 тис.) підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Ляшко також повідомив, що МОЗ готує наказ про третю дозу covid-вакцини.

За даними міністерства, в Україні за добу одужань від Covid-19 вдвічі більше, ніж заражень.