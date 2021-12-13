МОЗ готує наказ про третю дозу covid-вакцини: хто її отримає

Мова саме про додаткову дозу, а не бустерну

В Україні медики планують розпочати додаткові щеплення з січня 2022 року

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що сьогодні підпише наказ про введення в Україні третьої дози вакцини від коронавірусу. Під час ранкового брифінгу міністр звернув увагу, що мова саме про додаткову дозу, а не бустерну.

«Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від Covid-19», – зазначив міністр.

Він окремо наголосив, що мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. «Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції», – зазначив він.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін повідомляв, що третю дозу вакцини отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.

«Зараз вже прийнято рішення і воно найближчим часом буде оприлюднено - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей», – сказав Кузін.

За його словами, мова про людей, які:

отримують гормональну терапію,

перенесли трансплантацію,

ВІЛ-інфіковані.

«Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінно формування імунітету», – зазначив Кузін.

Головний санлікар підкреслив, що питання бустерної дози зараз ще розглядається. «Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року. Наразі вона не є рекомендована», – резюмував він.

Минулого тижня стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».

Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей. Ляшко пояснює, що зараз в Україні понад 10 млн людей не пройшли вакцинацію, і їх треба переконати щепитися.