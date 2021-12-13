В Україні за добу одужань від Covid-19 вдвічі більше, ніж заражень: статистика МОЗ

Вчора з діагнозом ковід до лікарень потрапили 1 456 осіб

За добу 12 грудня в Україні медики зафіксували 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Такі дані наводить пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Вчора з діагнозом ковід до лікарень потрапили 1 456 осіб

Від хвороби померли 188 пацієнтів. Одужало – 9 966 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 563 165 осіб;

одужало – 3 205 879 осіб;

летальних випадків – 91 215;

проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.

Графіка МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення. У неділю щеплення від коронавірусу отримали 53 291 людина. Першу дозу отримала 16 551 особа, повністю імунізовані – 36 740 українців.

Нагадаємо, вчені розповіли, представники якої групи людей помирають від Covid-19 частіше за інших.