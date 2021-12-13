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    В Україні за добу одужань від Covid-19 вдвічі більше, ніж заражень: статистика МОЗ

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    В Україні за добу одужань від Covid-19 вдвічі більше, ніж заражень: статистика МОЗ
    фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

    Вчора з діагнозом ковід до лікарень потрапили 1 456 осіб

    За добу 12 грудня в Україні медики зафіксували 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Такі дані наводить пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Вчора з діагнозом ковід до лікарень потрапили 1 456 осіб

    Від хвороби померли 188 пацієнтів. Одужало – 9 966 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 563 165 осіб;
    • одужало – 3 205 879 осіб;
    • летальних випадків – 91 215;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення. У неділю щеплення від коронавірусу отримали 53 291 людина. Першу дозу отримала 16 551 особа, повністю імунізовані – 36 740 українців.

    Нагадаємо, вчені розповіли, представники якої групи людей помирають від Covid-19 частіше за інших.

    Читайте також: Який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта»: дані ВООЗ

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    В Україні за добу одужань від Covid-19 вдвічі більше, ніж заражень: статистика МОЗ