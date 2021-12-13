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    Думки вголос

    Медиків треба негайно щепити третьою дозою

    Новий штам коронавірусу знову загострює ситуацію - Медиків треба негайно щепити третьою дозою
    Новий штам коронавірусу знову загострює ситуацію
    малюнок з відкритих джерел

    «Омікрон» може відправити на карантин до третини лікарів

    Мовою оригіналу

    С учетом стремительного распространения «Омикрона» по Европе, и вышедшими исследованиями о том что полная вакцинация против «Омикрона» малоэффективна, хочется еще раз спросить наш МОЗ.

    Когда Вы планируете вводить бустер для медиков?

    Когда треть медработников уйдет на карантин (самоизоляцию)?

    Кто лечить будет если пойдет новая волна?

    У многих медработников уже срок 6 месяцев наступил. Рекомендации НТГЕИ уже есть. Чего ждем?

    П.С. Ну и про вакцинацию стариков. Вся Европа сейчас активно делает бустеры старикам. У нас Вовина 1000 на театры-кинотеатры. Вы там совсем улетели в астрал? Какие театры-книги-спортзалы???

    Да у нас старики на 26% вакцинированы всего. С учетом трансмиссивности «Омикрона», больницы заполнятся в несколько раз быстрее чем было раньше.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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    Медиків треба негайно щепити третьою дозою