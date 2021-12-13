Медиків треба негайно щепити третьою дозою

«Омікрон» може відправити на карантин до третини лікарів

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С учетом стремительного распространения «Омикрона» по Европе, и вышедшими исследованиями о том что полная вакцинация против «Омикрона» малоэффективна, хочется еще раз спросить наш МОЗ.

Когда Вы планируете вводить бустер для медиков?

Когда треть медработников уйдет на карантин (самоизоляцию)?

Кто лечить будет если пойдет новая волна?

У многих медработников уже срок 6 месяцев наступил. Рекомендации НТГЕИ уже есть. Чего ждем?

П.С. Ну и про вакцинацию стариков. Вся Европа сейчас активно делает бустеры старикам. У нас Вовина 1000 на театры-кинотеатры. Вы там совсем улетели в астрал? Какие театры-книги-спортзалы???

Да у нас старики на 26% вакцинированы всего. С учетом трансмиссивности «Омикрона», больницы заполнятся в несколько раз быстрее чем было раньше.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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