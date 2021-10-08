Медики навчилися діагностувати ракові пухлини за видихом

Результати дослідження допоможуть виявляти онкологію на ранній стадії

Міжнародна група вчених під керівництвом росіянина Олександра Аполонського навчилася діагностувати рак за аналізом видиху пацієнта. Про це повідомляє російське видання «Известия».

Розробники відзначають, що точність нового способу виявлення хвороби складає 95%.

Для аналізу дослідники скористалися методом спектроскопії, який дозволяє побачити унікальні сліди окремих різновидів молекул. Виявилося, що у восьми діапазонах спектрів є відмінності у хворих і здорових людей. Так, у перших фіксується дисбаланс метаболітів – одних частинок стає більше, інших менше.

Фахівці вважають, що п'ять метаболітів – це продукти життєдіяльності бактерій. «Ми поки не знаємо, що це за бактерії. У нас є тільки кандидати на цю роль. Вони поселяються в сечостатевій системі і дуже повільно, десятиліттями, ростуть. У частини населення вони провокують онкологію», – пояснив керівник дослідження.

Результати дослідження можуть не тільки використовуватися для діагностики раку, але і для попередження розвитку онкології, вважають вчені.

Нагадаємо, раніше вчені назвали перші симптоми раку підшлункової залози.

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