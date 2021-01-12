Втрата нюху виявилася симптомом невиліковної хвороби

Вчені не встановили, чому саме втрата нюху виникає при хворобі Паркінсона

Втрата нюху (гіпосмія) виявилася симптомом невиліковної хвороби – хвороби Паркінсона. Люди з цим діагнозом вказували, що за кілька років до розвитку недуги їх нюх змінювалося.

Про це повідомляє видання Express з посиланням на дані Фонду Паркінсона.

Відзначається, що запахів не відчувають до 90 відсотків людей з цією хворобою.

У деяких випадках втрата нюху може статися за десять років до того, як буде поставлений діагноз. При цьому фаза хвороби до появи рухових симптомів триває близько п'яти років і більше. Тому потенційно гіпосмія може допомогти виявити недугу на ранній стадії.

Вчені не встановили, чому саме втрата нюху виникає при хворобі Паркінсона.

Згідно з однією з популярних теорій, недуга може починатися в нюхової цибулини – контролює нюх частини мозку – а також кишечнику. Передбачається, що в цих частинах тіла можуть утворюватися згустки альфа–синуклеїну, які після цього мігрують в інші частини мозку.