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    Здоров'я

    Втрата нюху виявилася симптомом невиліковної хвороби

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    Втрата нюху виявилася симптомом невиліковної хвороби - Втрата нюху виявилася симптомом невиліковної хвороби
    Втрата нюху виявилася симптомом невиліковної хвороби

    Вчені не встановили, чому саме втрата нюху виникає при хворобі Паркінсона

    Втрата нюху (гіпосмія) виявилася симптомом невиліковної хвороби – хвороби Паркінсона. Люди з цим діагнозом вказували, що за кілька років до розвитку недуги їх нюх змінювалося.

    Про це повідомляє видання Express з посиланням на дані Фонду Паркінсона.

    Відзначається, що запахів не відчувають до 90 відсотків людей з цією хворобою.

    У деяких випадках втрата нюху може статися за десять років до того, як буде поставлений діагноз. При цьому фаза хвороби до появи рухових симптомів триває близько п'яти років і більше. Тому потенційно гіпосмія може допомогти виявити недугу на ранній стадії.

    Вчені не встановили, чому саме втрата нюху виникає при хворобі Паркінсона.

    Згідно з однією з популярних теорій, недуга може починатися в нюхової цибулини – контролює нюх частини мозку – а також кишечнику. Передбачається, що в цих частинах тіла можуть утворюватися згустки альфа–синуклеїну, які після цього мігрують в інші частини мозку.

    Теги: здоров'я хвороби
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