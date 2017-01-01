Медреформа: В Україні з'явиться національний страховик лікарських послуг
- Сьогодні, 16:30
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Національна служба здоров’я створюється для зміни фінансування системи охорони здоров'я
Кабінет міністрів запустив створення Національної служби здоров'я України.
Про це повідомляє прес-служба Міністрерства охорони здоров'я.
Національна служба здоров’я створюється для зміни фінансування системи охорони здоров'я. Служба буде підзвітна не МОЗ, а Кабінету міністрів.
За планом, громадянин України зможе звернутись до Національної служби здоров'я, обирати собі лікарню, а служба оплатить лікування і проконтролює його вартість та якість. Служба зможе замовити послуги як у державних лікарень, так і приватник, до яких не має жодного відношення.
За нинішньою схемою МОЗ замовляє медичні послуги для населення саме у себе. Тобто міністерство виділяє гроші лікувальному закладу, що йому ж і підпорядковується, тому ніхто не зацікавлений у якості наданих послуг.
Після того, як президент підпише законопроект, буде оголошено конкурс на посаду голови Служби. До липня вона буде утворена та розпочне роботу.
Як повідомлялося, з 1 квітня в Україні стартує кампанія з обрання сімейних лікарів.
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