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    Новини здоров'я

    Медреформа: В Україні з'явиться національний страховик лікарських послуг

    Національна служба здоров’я створюється для зміни фінансування системи охорони здоров'я
    Кабінет міністрів запустив створення Національної служби здоров'я України. Про це повідомляє прес-служба Міністрерства охорони здоров'я. Національна служба здоров’я створюється для зміни фінансування системи охорони здоров'я. Служба буде підзвітна не МОЗ, а Кабінету міністрів. За планом, громадянин України зможе звернутись до
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    27 грудня н<span style="font-size: 1em;">а засіданні уряду ухвалили документи для впровадження медреформи</span>
    27 грудня на засіданні уряду ухвалили документи для впровадження медреформи

    Національна служба здоров’я створюється для зміни фінансування системи охорони здоров'я

    Кабінет міністрів запустив створення Національної служби здоров'я України.

    Про це повідомляє прес-служба Міністрерства охорони здоров'я.

    Національна служба здоров’я створюється для зміни фінансування системи охорони здоров'я. Служба буде підзвітна не МОЗ, а Кабінету міністрів.

    За планом, громадянин України зможе звернутись до Національної служби здоров'я, обирати собі лікарню, а служба оплатить лікування і проконтролює його вартість та якість. Служба зможе замовити послуги як у державних лікарень, так і приватник, до яких не має жодного відношення. 

    За нинішньою схемою МОЗ замовляє медичні послуги для населення саме у себе. Тобто міністерство виділяє гроші лікувальному закладу, що йому ж і підпорядковується, тому ніхто не зацікавлений у якості наданих послуг.

    Після того, як президент підпише законопроект, буде оголошено конкурс на посаду голови Служби. До липня вона буде утворена та розпочне роботу.

    Як повідомлялося, з 1 квітня в Україні стартує кампанія з обрання сімейних лікарів. 

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