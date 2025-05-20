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Мікропластик у їжі: вчені виявили загрозливі наслідки для мозку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мікропластик у їжі: вчені виявили загрозливі наслідки для мозку
Як приклад, дослідники вказали на курячі нагетси, які містять у 30 разів більше мікропластику на грам, ніж курячі грудки
фото: shutterstock.com

Набільше мікропластику є у фаст-фуді, солодощах, газованих напоях

Вчені виявили тривожний зв'язок між мікропластиком, ультраобробленими харчовими продуктами та психічним здоров'ям. Як передає «Главком», про це повідомляє New York Post із посиланням на медичний журнал Brain Medicine.

Так, ультраоброблені харчові продукти вважаються шкідливими через високий вміст доданого цукру, насичених жирів та натрію. До них відносять безалкогольні напої, чипси, шоколад, морозиво, оброблене м'ясо, багато готових до вживання страв.

Попередні дослідження показали, що люди, які вживають таку їжу, мають значно вищий ризик депресії, тривоги та поганого сну, але роль, яку мікропластик може відігравати в цьому зв'язку, не була вивчена на повну.

Зʼясувалося, що такі продукти «більш схильні» мати в собі мікропластик, ніж інші продукти харчування. Все через їхню упаковку та добавки, а також обладнання, яке використовується для їх обробки. Як приклад, дослідники вказали на курячі нагетси, які, як повідомляється, містять у 30 разів більше мікропластику на грам, ніж курячі грудки.

«Ультраоброблені продукти зараз складають понад 50% споживання в таких країнах, як Сполучені Штати, і ці продукти містять значно вищу концентрацію мікропластику, ніж цілісні продукти», – заявив доктор Ніколас Фабіано, психіатр-резидент Університету Оттави в Канаді. Він додав: «Нещодавні дані показують, що ці частинки можуть перетинати гематоенцефалічний бар'єр (утворення, яке захищає мозок людини від потрапляння вірусів та шкідливих речовин із кровоносної системи - «Главком») і накопичуватися в тривожних кількостях».

Це може навіть пояснити нещодавню сенсаційну новину про те, що наш мозок може містити цілу «ложку» мікропластику. Хоча необхідні подальші дослідження щодо ймовірного зв'язку між мікропластиком і психічним здоров'ям, поточні дані викликають тривогу.

«Оскільки рівень ультраоброблених продуктів, мікропластику та несприятливих наслідків для психічного здоров'я одночасно зростає, вкрай важливо, щоб ми продовжили дослідження цього потенційного зв'язку», – сказав Фабіано.

Нагадаємо, зразки мозку, зібрані під час аутопсії на початку 2024 року, містили більше дрібних часток пластику, ніж зразки, зібрані вісім років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому в травні. Про це пише CNN.

Згідно з результатами дослідження, концентрація мікропластику в тканинах мозку у людей середнього віку, приблизно 45-50 років, становила 4800 мікрограмів на грам, що складає 0,5% від загальної ваги. Це приблизно на 50% більше порівняно зі зразками мозку, зібраними під час аутопсії в 2016 році, повідомив головний автор дослідження, професор фармацевтичних наук Університету Нью-Мексико Меттью Кемпен.

Зразки мозку містили в 7-30 разів більше часток пластику, ніж зразки нирок та печінки тих самих осіб. Дослідження також виявило, що мікропластик проникає в мозок через крово-мозковий бар’єр і може накопичуватися в клітинах, що потенційно може порушувати їхні функції та спричиняти токсичні наслідки.

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Теги: їжа пластик

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