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Вчені почали робити мило та скраби з пластику

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вчені почали робити мило та скраби з пластику
З'явився новий біорозкладний матеріал для заміни деяких мікропластиків
фото із відкритих джерел

Інженери-хіміки розробили екологічно чисту альтернативу мікрогранулам, які використовуються в деяких продуктах для здоров’я та краси

Вчені з Массачусетського технологічного інституту здійснили прорив у боротьбі із пластиковим забрудненням планети. Вони розробили унікальну методику з виробництва мікрочастинок пластику з біорозкладних полімерів, які можуть бути використані у виробництві мила, миючих засобів та косметики. Про це повідомила пресслужба інституту.

Головна особливість цих інноваційних матеріалів полягає в тому, що при потраплянні до довкілля вони швидко руйнуються мікробами. Таким чином, вчені вирішують одразу дві актуальні екологічні проблеми: очищення планети від накопиченого пластикового сміття та створення матеріалів, що легко утилізуються без утворення нових відходів.

Вчені інституту вже протестували нові матеріали у виробництві скрабів, кремів та засобів для видалення косметики. Один з варіантів біорозкладного полімеру також показав перспективи доставки вітамінів і нутрієнтів у шкіру та інші тканини тіла людини.

«Наша розробка привернула увагу провідних світових виробників косметики», – зазначили у пресслужбі інституту. Найближчим часом заплановано спільне тестування за участю добровольців.

Варто зазначити, що раніше вчені з Каліфорнійського університету виявили потенційну шкоду деяких хімічних речовин, що містяться у пластикових упаковках та косметиці, для роботи генів-регуляторів сну.

Раніше стало відомо, що група китайських учених розробила унікальний матеріал, який змінює свій колір на молекулярному рівні в залежності від умов освітлення, створюючи нову форму камуфляжу.

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Теги: розробка сміття наука вчені

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