Coca Cola знижує екологічну планку: що чекає на пластик

Coca-Cola різко скорочує обсяг своїх «пластикових» обіцянок

Компанія Coca-Cola значно знизила свої «добровільні екологічні цілі» щодо використання перероблених матеріалів. Згідно з недавнім рішенням компанії, до 2035 року вона планує використовувати для пакування своєї продукції лише від 35% до 40% перероблених матеріалів, що є помітним відступом від попередньої мети в 50% до 2030 року. Про це повідомляє CNN.

Представники Coca-Cola заявили, що така «еволюція» заснована на досвіді, накопиченому за десятиліття роботи в галузі сталого розвитку, періодичної оцінки прогресу та виявлених проблем. Проте експерти вважають, що це рішення – визнання компанією своєї нездатності впоратися зі зростаючою проблемою пластикового забруднення.

Варто зазначити, що у 2023 році екологічна організація Break Free from Plastic вже вшосте поспіль назвала Coca-Cola найбільшим у світі забруднювачем довкілля пластиком. Із 537 719 одиниць пластикового сміття, перевіреного некомерційною організацією у 40 країнах, 33 830 одиниць належали саме Coca-Cola. Пляшки компанії були найпоширенішим видом відходів, які часто викидали у громадських місцях, таких як парки та пляжі.

До слова, влада столиці Норвегії ухвалила рішення про заборону одноразових стаканчиків. У Осло порахували, що щорічно використовують близько 3 млн стаканів.Таке рішення спрямоване на зниження рівня забруднення міста та покращення екологічної ситуації.