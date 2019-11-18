Міністерство охорони здоров'я планує розробити новий законопроєкт про психічне здоров'я



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Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька: Одним із пріоритетів є підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров'я в суспільстві

Законопроєкт «повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я»

Міністерство охорони здоров'я України має намір розробити новий законопроєкт «Про психічне здоров'я».

Про це на сторінці Facebook написала очільниця відомства Зоряна Скалецька.

За її словами, законопроєкт «повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я». Крім того, серед пріоритетів міністр назвала активне залучення осіб з психічними порушеннями та їх родичів до діалогу в будівництві нової системи.

За словами Скалецької, у неділю на зустрічі з представниками посольства Литви в Україні домовилися про «підтримку України у будівництві системи соціалізації осіб з психічними розладами».

Раніше Скалецька назвала найгірші і найкращі області за кількістю щеплень проти дифтерії.