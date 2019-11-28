В Україні достатньо сироваток і вакцин від дифтерії – Скалецька



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В Україні є 5 млн доз вакцин для дорослого населення

Станом на кінець листопада, в Україні не зафіксовано нових випадків захворювання дифтерією

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька запевнила, що в Україні є достатня кількість доз сироваток та вакцин від дифтерії.

Про це очільниця МОЗ заявила в коментарі «Громадському».

За її словами, в Україні є 5 млн доз вакцин для дорослого населення.

«По сироватках надійшло і від індійського посольства більш як 60 доз нам передали. Крім того, надійшло ще 150 доз, як ми й говорили, від ПРООН. Тож насправді на сьогодні ми маємо достатню кількість», — зазначила Скалецька.

Водночас, міністерка наголосила, що станом на кінець листопада, в Україні не зафіксовано нових випадків захворювання дифтерією.

Скалецька також додала, що весною 2020 року до України має надійти ще 1 тисяча протидифтерійних сироваток.

Нагадаємо, прем'єр Олексій Гончарук зробив щеплення від дифтерії і оголосив інформаційну кампанію щодо вакцинації.

До слова, Православна церква України підтримує щеплення сертифікованими вакцинами.