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    Минулої доби в Україні зафіксовано 756 нових випадків Сovid-19

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    Минулої доби в Україні госпіталізовано 526 осіб - Минулої доби в Україні зафіксовано 756 нових випадків Сovid-19

    Минулої доби в Україні госпіталізовано 526 осіб

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    За добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 526 осіб;
    • летальних випадків – 35;
    • одужало – 1 835 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 21 715 осіб,
    • методом ІФА – 8 880 осіб,
    • експрес-тестами – 15 340 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 233 546 осіб;
    • одужало – 2 161 972 особи;
    • летальних випадків – 52 269;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 780 868.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

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    Теги: Київ хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксовано 756 нових випадків Сovid-19