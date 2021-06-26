Минулої доби в Україні зафіксовано 756 нових випадків Сovid-19

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 526 осіб;

летальних випадків – 35;

одужало – 1 835 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 715 осіб,

методом ІФА – 8 880 осіб,

експрес-тестами – 15 340 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 233 546 осіб;

одужало – 2 161 972 особи;

летальних випадків – 52 269;

проведено ПЛР-тестувань – 10 780 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

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