Китай погрожував Україні припинити постачання антиковідних вакцин, – Associated Press

Китайські офіційні особи заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН уйгурів

У четвер, 24 червня 2021 року, Україна виключила своє ім'я зі списку держав, які підтримали документ на користь населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району

Китайські офіційні особи заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в Організації Об'єднаних Націй документ, який закликає до вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, більшість населення якого становлять уйгури-мусульмани. Про це із посиланням на власні джерела в апараті ООН повідомляє агентство Associated Press.

«Україна приєдналася до заяви, представленої Канадою на Раді з прав людини в Женеві у вівторок (22 червня 2021 року - ред.), яку також підтримали понад 40 країн, із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів в Синьцзян», – йдеться у матеріалі.

Але, за даними AP, Україна напередодні відкликала підпис під цією заявою.

Згідно із версією Associated Press, таке рішення офіційний Київ прийняв після того, як Пекін пригрозив заблокувати постачання вакцини.

«У четвер (24 червня 2021 року – ред.) Україна виключила своє ім'я зі списку держав, які підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 в Україні», – інформує агентство.

Агентство уточнює, що дипломати розповіли про це на умовах анонімності, оскільки не уповноважені говорити на цю тему зі ЗМІ.

Як зазначається, Україна домовилася про покупку 1,9 млн доз вакцини CoronaVac у компанії Sinovac, і станом на початок травня отримала 1,2 млн доз.

Офіційних коментарів з цього приводу наразі немає.

Як вже передавав «Главком», у Києві зроблено рекордну кількість вакцинацій від Covid-19.

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