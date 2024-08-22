Митрополит Павло помер після засідання суду? Адвокат священнослужителя зробив заяву

Митрополиту Павлу стало погано під час судового засідання

Інформація про смерть митрополита Павла не відповідає дійсності. Наразі священнослужитель Московської церкви в Україні перебуває в лікарні. Про це повідомив адвокат митрополита Микита Чекман в коментарі «Главкому».

«Ця інформація (щодо смерті – «Главком») не відповідає дійсності, я з ним нещодавно розмовляв, він перебуває в лікарні», – заявив він.

Раніше під час судового засідання у справі щодо виправдовування російської агресії митрополитом Московської церкви Павлом, він заявив, що погано почувається. Йому викликали «швидку».

Зокрема, журналістка «Слідства.Інфо» поспілкувалася з бригадою швидкої, яка приїхала на виклик до зали суду. За словами фельдшера, він не міг розповісти про стан Лебедя через лікарську таємницю. Однак зауважив, що шпиталізувати митрополита Павла до лікарні не будуть.

За декілька хвилин після цього, Павло Лебідь вийшов із Печерського райсуду у супроводі парафіян і рідних та сів у чорний мерседес.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 21 серпня 2024 року переніс на 30 вересня засідання по суті справи щодо виправдовування російської агресії митрополитом Московської церкви Павлом. Водночас суд продовжив на два місяці дію обов'язків по запобіжному заходу у вигляді застави.

Як повідомлялося, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Згодом 21 квітня Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

До слова, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України відмовився розголошувати інформацію про запити від Росії на обмін ієрархів та священників УПЦ МП (філія РПЦ в Україні), які перебувають під слідством.