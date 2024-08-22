Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Митрополит Павло помер після засідання суду? Адвокат священнослужителя зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Митрополит Павло помер після засідання суду? Адвокат священнослужителя зробив заяву
Павло Лебідь вийходить із Печерського райсуду у супроводі парафіян і рідних
фото: «Слідство.Інфо»

Митрополиту Павлу стало погано під час судового засідання

Інформація про смерть митрополита Павла не відповідає дійсності. Наразі священнослужитель Московської церкви в Україні перебуває в лікарні. Про це повідомив адвокат митрополита Микита Чекман в коментарі «Главкому».

«Ця інформація (щодо смерті – «Главком») не відповідає дійсності, я з ним нещодавно розмовляв, він перебуває в лікарні», – заявив він.

Раніше під час судового засідання у справі щодо виправдовування російської агресії митрополитом Московської церкви Павлом, він заявив, що погано почувається. Йому викликали «швидку».

Зокрема, журналістка «Слідства.Інфо» поспілкувалася з бригадою швидкої, яка приїхала на виклик до зали суду. За словами фельдшера, він не міг розповісти про стан Лебедя через лікарську таємницю. Однак зауважив, що шпиталізувати митрополита Павла до лікарні не будуть.

За декілька хвилин після цього, Павло Лебідь вийшов із Печерського райсуду у супроводі парафіян і рідних та сів у чорний мерседес.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 21 серпня 2024 року переніс на 30 вересня засідання по суті справи щодо виправдовування російської агресії митрополитом Московської церкви Павлом. Водночас суд продовжив на два місяці дію обов'язків по запобіжному заходу у вигляді застави.

Як повідомлялося, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Згодом 21 квітня Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції. 

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

До слова, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України відмовився розголошувати інформацію про запити від Росії на обмін ієрархів та священників УПЦ МП (філія РПЦ в Україні), які перебувають під слідством.

Читайте також: Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
Теги: суд лікарня смерть Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополиту Павлу стало погано під час засідання
Суд переніс засідання у справі митрополита Павла
Вчора, 19:11
У вчинені резонансного вбивства мовознавиці Ірини Фаріон підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко
Чи погрожувала донька Фаріон імовірному вбивці матері? Суд поставив крапку
Вчора, 07:50
Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини
У Костянтинівці завершився процес ідентифікації жертв ракетного удару: серед загиблих діти
11 серпня, 11:44
Росія завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Відновлення «Охматдиту»: розгорнувся новий скандал із тендерами
5 серпня, 10:45
Мільйони мешканців Туреччини не можуть користуватись цлюбленою соцмережею
Влада заблокувала Instagram у Туреччині: бурхлива реакція суспільства
2 серпня, 09:43
Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на будівництві
В Одесі на будівництві чоловік упав з висоти 21-го поверху
1 серпня, 15:45
У РФ різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії
Окупанти масово платять хабарі, щоб «списатись» з армії: деталі
1 серпня, 10:46
Закупівля масок у Німеччині перетворилась на економічний скандал
Скандал із закупівлею масок може коштувати уряду ФРН десятки мільйонів євро
30 липня, 12:22
Кожен, хто знав Владислава, відзначав його відданість справі та вірність друзям по зброї
Загинув за два дні до власного дня народження. Згадаймо Владислава Воровченка
24 липня, 09:00

Здоров'я

Митрополит Павло помер після засідання суду? Адвокат священнослужителя зробив заяву
Митрополит Павло помер після засідання суду? Адвокат священнослужителя зробив заяву
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
Скільки українців захворіли на Covid-19 від початку серпня: статистика МОЗ 
Скільки українців захворіли на Covid-19 від початку серпня: статистика МОЗ 
Національна служба здоров'я впроваджує нові стандарти для пологових будинків
Національна служба здоров'я впроваджує нові стандарти для пологових будинків
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
Гендиректора «Охматдиту» відсторонено від виконання обов’язків
Гендиректора «Охматдиту» відсторонено від виконання обов’язків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
15K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
14K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
5831
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua