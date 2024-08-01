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Окупанти масово платять хабарі, щоб «списатись» з армії: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти масово платять хабарі, щоб «списатись» з армії: деталі
У РФ різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії
фото з відкритих джерел

Кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі

У Росії масово відкривають кримінальні справи за фактом хабарництва, що свідчить про багатьох охочих «списатись» з російської армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

«В армії держави-агресора Росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає. Про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії», – йдеться у повідомленні.

ГУР зазначає, що у південному військовому окрузі ЗС РФ за п`ять місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції. Понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються  хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

Розвідка наголошує, що зростання кримінальних справ свідчить про «зростання рівня деморалізації особового складу  окупаційних сил та загрозливу для РФ тенденцію втечі з армії будь-якими способами».

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Теги: росія росіяни армія війна хабар суд поліція

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