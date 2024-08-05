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Відновлення «Охматдиту»: назріває новий скандал із тендерами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відновлення «Охматдиту»: назріває новий скандал із тендерами
липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
фото: glavcom.ua

Дитяча лікарня оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду

Дитяча лікарня «Охматдит» прямо зараз проводить тендер на послуги інженера-консультанта для ремонту фасаду, який було побито російською ракетою. Про це йдеться в розслідуванні «Наші гроші».

Дитяча лікарня «Охматдит» оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу по вул. В. Чорновола, 28/1. Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг» на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ «Ік-Проект» за 5,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

«А єдиним учасником тендеру на вибір цього консультанта є фірма «Васеньов Інжиніринг». Вона належить тому самому Олегу Васеньову, який раніше і підписав для «Охматдиту» дефектний акт з завищеними обсягами робіт», – йдеться у повідомленні.

Відновлення «Охматдиту»: назріває новий скандал із тендерами фото 1
Відновлення «Охматдиту»: назріває новий скандал із тендерами фото 2

Як повідомляють журналісти, Олег Васеньов – це той самий експерт, якому «Охматдит» відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду «Охматдиту».

Відновлення «Охматдиту»: назріває новий скандал із тендерами фото 3

Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Також фірма «Ріола-модуль», яка будувала цей корпус, повідомила, що після атаки вже встигла за свій рахунок відремонтувати операційні, і на них не треба було закладати ремонтні обсяги будматеріалів. «Ріола» пропонувала виконати роботи за 179 млн грн, однак її пропозицію замовник проігнорував, та обрав переможцем запорізьку фірму «Буд-технолоджі» з дорожчою пропозицією за 307 млн грн.

Після того скандалу приватний конкурс благодійного фонду «Охматдит» вирішили скасувати, гроші благодійників перерахувати у держбюджет і відповідно оголосити новий тендер у системі «Прозорро».

Як зазначають журналісти, якби приватний конкурс завершився підписанням угоди з «Буд-технолоджі», то послуги Васеньова як інженера-консультанта на 9,4 млн грн коштували б близько 4% від ціни будівельного контракту 368 млн грн (307 млн плюс ПДВ).

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як зазначив очільник міністерства, тендер на відбудову дитячої лікарні проводитимуть на Prozorro протягом 7–16 днів.

Кошти, які були зібрані на БФ «Охматдит», будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. На благодійний рахунок безпосередньо закладу «Охматдит» надійшло 312 млн грн, на благодійний фонд «Охматдиту» – 378 млн грн, 320 млн грн зібрали через платформу United24, ще 100 млн грн виділив уряд з резервного фонду.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

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Теги: лікарня тендер Охматдит

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