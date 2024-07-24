Загинув за два дні до власного дня народження. Згадаймо Владислава Воровченка

Кожен, хто знав Владислава, відзначав його відданість справі та вірність друзям по зброї

Із перших днів ворожого вторгнення Владислав взяв до рук зброю з єдиною метою – захистити свою країну та знищити ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Воровченка.

Захищаючи рідну землю, у бою на східному фронті поліг 40-річний боєць 3-го батальйону «Свобода» Бригади наступу Національної гвардії України (НГУ) «Рубіж», Владислав Воровченко з позивним Сява. Про це повідомили представники батальйону у Facebook.

Народився Владислав Воровченко 13 липня 1983 року. А 11 липня 2024 року, за два дні до власного дня народження, бійця не стало.

Владислав Воровченко загинув за два дні до власного дня народження фото: Катерина Авраменко/Facebook

«З перших днів ворожого вторгнення Владислав взяв до рук зброю з єдиною метою – захистити свою країну та знищити ворога. Воював вправно, сміливо, не жаліючи себе. Кожен, хто знав Владислава, відзначав його відданість справі та вірність друзям по зброї.

Побратими згадують: «Владислав був справжнім побратимом, надійним другом. Сумлінно та відповідально виконував усі бойові завдання. Він завжди залишиться у наших спогадах, як справжній воїн, душа компанії, весела і добра людина. Вічна пам’ять тобі, Друже!» – написали побратими.

Із перших днів ворожого вторгнення Владислав Воровченко взяв до рук зброю фото: Катерина Авраменко/Facebook

Фінансово підтримати родину героя можна за реквізитами: 41494998 0356 7088 (Воровченко Людмила Миколаївна, мати).

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