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Суд переніс засідання у справі митрополита Павла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд переніс засідання у справі митрополита Павла
Митрополиту Павлу стало погано під час засідання
фото: Слідство.Інфо

Суд продовжив на два місяці митрополиту Павлу дію обов'язків по запобіжному заходу у вигляді застави

Печерський районний суд Києва сьогодні, 21 серпня 2024 року, переніс на 30 вересня засідання по суті справи щодо виправдовування російської агресії митрополитом Московської церкви Павлом. Водночас суд продовжив на два місяці дію обов'язків по запобіжному заходу у вигляді застави. Про це повідомляє «Суспільне».

«Обвинувачений досі зобов'язаний не відлучатися зі місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для його життя і здоров'я. Крім того, він має утриматися від спілкування з потерпілими й свідками в кримінальному провадженні. Здати закордонний паспорт», – йдеться у постанові судді.

Також сьогодні мало відбутися судове засідання по суті справи щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Та до зали суду не прийшли всі захисники митрополита.

Павло Лебідь у залі суду зазначив, він повністю покладається на розсуд адвокатів. І сказав, що погано почувається. Йому викликали «швидку». Відтак, суддя перенесла засідання на 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Згодом 21 квітня Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції. 

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

До слова, Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України відмовився розголошувати інформацію про запити від Росії на обмін ієрархів та священників УПЦ МП (філія РПЦ в Україні), які перебувають під слідством.

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Теги: Московська церква в Україні суд

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