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    МОЗ оновило розподіл на карантинні зони

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    У &laquo;червоній зоні&raquo; опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони
    У «червоній зоні» опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області

    У «червоній» зоні залишилися чотири області

    МОЗ оновило розподіл на карантинні зони. Зокрема, показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення станом на 12 березня у 8 областях.

    Про це інформує пресслужба міністерства.

    Згідно з ним, у «червоній зоні» опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області. У помаранчевій зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

    Зокрема, показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення станом на 12 березня перевищений у місті Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

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    Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 12 березня складає 75,4, у Вінницькій області – 123,6, у Житомирській області – 92,6; у Закарпатській області – 87,6; в Івано-Франківській області – 131,3; у Миколаївській області – 81,2, у Хмельницькій області – 68,0; Тернопільській області – 60,1, у Чернівецькій області – 90,2.

    Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом у Закарпатській області – 66,9%.

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    Нагадаємо, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби епідемія карантин місто населення коронавірус
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